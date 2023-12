Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nach Körperverletzung gegen Polizei gewehrt +++ Paketbote überfallen +++ Mit Messer verletzt +++ Flaggen am Schlossplatz mit Farbe bespritzt

Wiesbaden (ots)

1. Nach Körperverletzung Widerstand geleistet, Wiesbaden, Kastel, Wiesbadener Straße, Sonntag, 17.12.2023, 00:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag verletzte ein Mann in einer Wiesbadener Asylbewerberunterkunft einen Bewohner und leistete anschließend den herbeigerufenen Polizisten Widerstand. Gegen Mitternacht wurden Beamte des zweiten Polizeireviers in die Einrichtung in der Wiesbadener Straße in Kastel gerufen, da es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen war. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich einer der Beteiligten äußerst aggressiv und sollte daher gefesselt werden. Gegen seine Festnahme setzte sich der stark alkoholisierte 22-Jährige mehrfach zur Wehr, indem er nach den eingesetzten Polizisten trat, schlug und spuckte. Weiterhin biss er einem Beamten in die Hand.

Der 22-Jährige, eine Polizeibeamtin wie auch ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Der 22-Jährige kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Polizeigewahrsam nach Wiesbaden, wo ihm Blut entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der vorangegangenen Körperverletzung verantworten.

2. Paketbote überfallen,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße, Freitag, 15.12.2023, 14:20 Uhr

(jn)Ein 30-jähriger Paketbote ist am Freitagnachmittag in Wiesbaden überfallen und mehrerer Pakete beraubt worden. Den Angaben des Geschädigten folgend war er um 14:20 Uhr in der Hauberrisserstraße an seinem Fahrzeug mit dem Verladen von Paketen beschäftigt, als er von zwei unbekannten Tätern angesprochen wurde. Nach einem kurzen Wortwechsel sei er dann von einem der Räuber zu Boden gestoßen worden. Daraufhin hätten sich beide mehrere Pakete geschnappt und seien davongelaufen. Er beschrieb das Duo als 20 bis 23 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Beide sollen einen schwarzen Pullover getragen haben.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.

3. Mit Messer verletzt,

Wiesbaden/Kastel, In der Witz, Samstag, 16.12.2023, 13:55 Uhr

(da)Ein 23-Jähriger ist am Samstag in Wiesbaden von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der junge Mann war gegen 13:55 Uhr in der Straße "In der Witz" unterwegs, als ihn ein bislang Unbekannter mit einem Messer angriff und am Oberschenkel verletzte. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Der Angegriffene machte bei der Anzeigenaufnahme keine Angaben zur Tat. Er erlitt leichte, oberflächliche Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Sachverhalt und zu dem Unbekannten unter der Telefonnummer (0611) 345 2240 entgegen.

4. Flaggen beschmiert,

Wiesbaden, Schlossplatz, Samstag, 16.12.2023, 07:00 Uhr bis 07:35 Uhr

(jn)Am Samstagmorgen wurden in der Wiesbadener Innenstadt zwei Flaggen mit Farbe beschmiert. Derzeitigen Erkenntnissen nach näherten sich Unbekannte zwischen 07:00 Uhr und 07:35 Uhr den am Schlossplatz aufgestellten Flaggen und beschmutzten diese mit roten Farbspritzern. Die Flaggen wurden abgehängt und durch neue Flaggen ersetzt. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen.

5. Ladendieb setzt sich zur Wehr,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 15.12.2023, 17:25 Uhr

(da)Am Freitag setzte sich ein Ladendieb in Wiesbaden zur Wehr, als er an seiner Flucht gehindert wurde. Gegen 17:25 Uhr bemerkte der Ladendetektiv eines Supermarktes am Bahnhofsplatz, wie ein Kunde versuchte, verschiedene Lebensmittel mitgehen zu lassen. Als er ihn auf den Diebstahl ansprach, stieß der Ertappte den Detektiv zunächst von sich weg. Gemeinsam mit weiteren Zeugen gelang es dem Ladendetektiv jedoch, den Dieb an der Flucht zu hindern. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

6. Zwei Personen in Bar angegriffen,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, Samstag, 16.12.2023, 02:45 Uhr

(da)Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Wiesbaden auf zwei Besucher einer Bar eingeschlagen. Gegen 02:45 Uhr kam es in einer Bar am Mauritiusplatz zu einer Auseinandersetzung, bei der die beiden von einer bislang unbekannten Anzahl von Personen angegriffen und mehrfach geschlagen worden seien. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist weder die Anzahl der Angreifer noch eine Personenbeschreibung bekannt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 entgegengenommen.

7. Unbekannte schlagen auf Opfer ein,

Wiesbaden/Kastel, In der Witz, Freitag, 15.12.2.2023, 23:40 Uhr

(da)Am Freitagabend wurde ein Mann in Kastel von drei bislang unbekannten Tätern zusammengeschlagen. Gegen 23:40 Uhr wurde die Polizei in die Straße "In der Witz" gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie dort eine Person von drei Unbekannten geschlagen worden sei. Die Streife traf vor Ort einen blutenden 28-jährigen Mann an, der keine genauen Angaben zum Geschehen machen konnte. Er wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht. Von den drei gemeldeten Schlägern fehlte jede Spur. Die genauen Umstände der Tat bedürfen derzeit noch weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 2240.

8. Politische Schmierereien an Hausfassade und Pkw, Wiesbaden/Kastel, Elisabethenstraße, Sonntag, 17.12.2023, 00:30 Uhr bis 00:50 Uhr

(da)Unbekannte haben am Sonntag mehrere Hausfassaden und ein Auto mit Farbe besprüht. Zwischen 00:30 Uhr und 00:50 Uhr hatten zwei Männer in der Elisabethenstraße drei Hausfassaden und ein Auto mit politischen Botschaften in pinker Farbe besprüht. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet. Es soll sich um zwei Männer im Alter von etwa 25 Jahren gehandelt haben. Beide seien schwarz gekleidet gewesen und hätten eine schwarze Mütze getragen. Einer der beiden soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein, sein Partner 1,85 Meter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

9. Auseinandersetzung in Getränkemarkt,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, Samstag, 16.12.2023, 11:50 Uhr

(fh)Am Samstagvormittag wurde ein Mann in einem Getränkemarkt in der Hasengartenstraße geschlagen und getreten. Den Angaben des 48 Jahre alten Geschädigten zufolge sei er im Markt gegen 11:50 Uhr mit einem Fremden in Streit geraten, welcher ihn plötzlich beleidigt, geschlagen und am Boden liegend getreten habe. Kurz darauf soll der Unbekannte in Begleitung einer Frau in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Täter sei etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180 cm groß und von sportlicher Statur gewesen. Er habe akzentfrei deutsch gesprochen und schwarze, mittellange Haare sowie eine gebräunte Haut gehabt. Bei seiner Begleiterin könnte es sich um seine 40 bis 45 Jahre und 160 cm große Mutter gehandelt haben. Sie habe eine ähnliche Hautfarbe und braune, lange Haare gehabt.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

10. Unbekannten am Fenster ertappt,

Wiesbaden, Rambach, Ostpreußenstraße, Freitag, 15.12.2023, 11:36 Uhr

(jn)Eine Frau aus Wiesbaden ist am Freitag von einem unbekannten Täter in ihrer Wohnung überrascht worden. Um 11:36 Uhr habe die über 80-jährige Geschädigte das Schlafzimmer ihrer Wohnung in der Ostpreußenstraße betreten, wo sie auf den etwa 20 bis 25 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann traf. Dieser stand am Fenster ihrer Hochparterre-Wohnung und versuchte bereits, durch dieses in die Wohnung zu klettern. Die Dame schrie den Unbekannten daraufhin an, der umgehend wieder auf den Boden kletterte und ohne Beute in Richtung Goldsteintal wegrannte. Er soll eine dunkle Hautfarbe sowie schwarze Kraushaare gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen.

11. Sprinter gestohlen,

Wiesbaden, Kostheim, Hochheimer Straße, bis Mittwoch, 13.12.2023

(jn)In der vergangenen Woche ist in Kostheim ein Sprinter gestohlen worden. Das weiße Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hochheimer Straße. Am Mittwoch stellte die Geschädigte dann fest, dass ihr Wagen entwendet worden war und erstatte Anzeige. An dem Pkw waren bis zuletzt die amtlichen Kennzeichen F-EC 9500 montiert gewesen.

Hinweise zu dem Sprinter oder der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

12. Auto geknackt, Brille gestohlen,

Wiesbaden, Karlstraße, Freitag, 15.12.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 09:40 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 09:40 Uhr wurde in der Karlstraße in Wiesbaden ein Auto geknackt und ein Gegenstand gestohlen. Dem Geschädigten zufolge parkte das Fahrzeug in der Karlstraße, wo der gelbe VW durch Zerschlagen des Beifahrerfensters gewaltsam geöffnet wurde. Im Anschluss durchsuchten der oder die Autoknacker den Innenraum, schnappten sich eine Brille und verschwanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 erbeten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell