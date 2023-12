Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gaststätte von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch in Kiosk +++ Fensterscheibe von Kindertagesstätte beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Gaststätte von Einbrecher heimgesucht, Wiesbaden, Steingasse, 12.12.2023, 03.45 Uhr bis 04.10 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Dienstag in eine Gaststätte in der Steingasse eingebrochen. Der Einbrecher drang zwischen 03.45 Uhr und 04.10 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Gastraum ein und machte sich anschließend an einem Spielautomaten zu schaffen. Nachdem es dem Täter gelang, den Automaten aufzubrechen, ließ er das darin befindliche Bargeld mitgehen. Der Einbrecher soll schlank und dunkelgekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Kiosk,

Wiesbaden-Breckenheim, Wallauer Hohl, 12.12.2023, 18.20 Uhr bis 13.12.2023, 08.25 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in einen Kiosk in der Straße "Wallauer Hohl" in Breckenheim haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Zigaretten erbeutet. Die Einbrecher drangen zwischen 18.20 Uhr und 08.25 Uhr in den Kiosk ein, entwendeten Zigaretten und ergriffen anschließend mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fensterscheibe von Kindertagesstätte beschädigt, Wiesbaden, Karl-Arnold-Straße, 11.12.2023, 16.30 Uhr bis 12.12.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Kindertagesstätte in der Karl-Arnold-Straße beschädigt. Der durch die Täter entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell