POL-WI: 17-Jähriger angegriffen und beraubt +++ Einbrecher zugange +++ Nächtliche Fußstreife durch die Innenstadt

1. 17-Jähriger angegriffen und beraubt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 11.12.2023, 16.35 Uhr,

(pl)Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde am Montagnachmittag auf dem Dach des Einkaufszentrums am Bahnhofsplatz angegriffen und beraubt. Eine etwa sechsköpfige Personengruppe soll den Geschädigten gegen 16.35 Uhr angegangen und im Gesicht verletzt haben. Anschließend habe sich die Gruppe die Umhängetasche ihres Opfers geschnappt und damit die Flucht ergriffen. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen zu der Gruppierung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 10.12.2023 bis 11.12.2023,

(pl)Zwischen Sonntag und Montag wurden in Wiesbaden ein Handwerkbetrieb, ein Reihenhaus, eine Wohnung und ein leerstehendes Hotel von Einbrechern heimgesucht. Der Einbruch in die Firma ereignete sich zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in der Hüttenstraße in Schierstein. Die Täter begaben sich mit einem Fahrzeug in den Innenhof des Betriebes, kletterten auf eine Überdachung und verschafften sich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten. Anschließend verfrachteten sie mehrere Tonnen Aluminium, zwei Winkelschleifer sowie Berufsbekleidung zu ihrem Fahrzeug und transportierten das Diebesgut ab. Am Montagmorgen hebelten Einbrecher zwischen 08.15 Uhr und 08.55 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses in der Greiftraße auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen jedoch offensichtlich ohne Beute die Flucht. In einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße wurde am Montagnachmittag ein Mann bei einem versuchten Wohnungseinbruch ertappt. Der Täter hatte gegen 14.30 Uhr zunächst mehrfach geklingelt und sich dann an der Wohnungstür zu schaffen gemacht. Als die anwesende Bewohnerin an der Tür nachschaute, rannte der Ertappte davon. Der Unbekannte soll etwa 45-55 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und dunkle mittellange Haare mit Geheimratsecken sowie dunkle Augen gehabt haben. Getragen habe er eine dunkle Steppjacke, dunkelblaue Jeans, dunkle Boots und eine schwarze Umhängetasche. Gegen 19.30 Uhr am Montag ist ein Duo in ein leerstehendes Hotel in der Aukammallee in Bierstadt eingedrungen, konnte von den verständigten Polizeikräften jedoch nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Nächtliche Fußstreife durch die Innenstadt, Wiesbaden, 12.12.2023, 00.20 Uhr bis 01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag führten vier Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers im Bereich der Waffenverbotszone zwischen 00.20 Uhr und 01.05 Uhr eine Fußstreife durch. Hierbei wurden in der Helenenstraße drei junge Männer angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen. Einer der Kontrollierten, ein 21-jähriger Mann, führte ein Messer mit sich. Das Messer wurde sichergestellt und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Außerdem wurde im Nahbereich der Personengruppe ein Elektroschocker aufgefunden. Dieser war keiner Person zuzuordnen und wurde ebenfalls sichergestellt.

