POL-WI: Raubüberfall auf Kiosk +++ Wohnwagendieb auf frischer Tat geschnappt +++ Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser und Keller +++ Diebstahl von Fahrrädern

1. Raubüberfall auf Kiosk,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Donnerstag, 21.12.2023, 11:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag überfiel ein bewaffneter Mann einen Kiosk im Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden und flüchtete daraufhin mit seiner Beute. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge betrat der Räuber um 11:30 Uhr den Kiosk und gab gegenüber dem Mitarbeiter vor, Zigaretten kaufen zu wollen. Während des Kaufvorgangs zog der vermeintliche Kunde plötzlich eine Schusswaffe, bedrohte damit den Angestellten und schlug ihm anschließend ins Gesicht. Anschließend nahm er Bargeld aus der Kasse und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach dem Räuber brachte keinen Erfolg. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und etwa 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er war komplett in schwarz gekleidet und trug einen Kapuzenpullover, eine Kappe, Handschuhe und ein Halstuch.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeugen, die am Donnerstagmittag rund um den Kaiser-Friedrich-Ring verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Wohnwagendieb auf frischer Tat geschnappt, Wiesbaden, Delkenheim, Berta-Cramer-Ring, Donnerstag, 21.12.2023, 22:15 Uhr

(da)Nicht im Wohnwagen, sondern im Polizeigewahrsam endete der Abend eines Wohnwagendiebes in Wiesbaden. Zeugen beobachteten gegen 22:15 Uhr, wie sich ein Mann im Berta-Cramer-Ring in Delkenheim an einem Wohnwagenanhänger, einem Fendt Carvan im Wert von rund 32.000 Euro, zu schaffen machte und eine am Anhänger befestigte Radkralle entfernte. Sie riefen die Polizei. Die eintreffenden Beamtinnen und Beamten konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte bei dem nunmehr Beschuldigten diverses Einbruchswerkzeug. Er wurde im Zuge der weiteren Ermittlungen in den Polizeigewahrsam gebracht. Bei der Durchsuchung seines eigenen Fahrzeugs, mit dem er zum Tatort gekommen war, stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl weiterer Wohnungs- und Fahrzeugschlüssel sicher, die nicht zugeordnet werden konnten. Ob der Festgenommene noch für weitere Fahrzeugdiebstähle oder Einbrüche in Frage kommt, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Für den 58-Jährigen blieb es aber nicht nur bei der Diebstahlsanzeige. Bei ihm wurde auch ein gefälschter Führerschein gefunden, weshalb nun auch wegen Urkundenfälschung gegen ihn ermittelt wird.

3. Ertapptes Einbrecherduo flüchtet,

Wiesbaden, Hartingstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 22:50 Uhr

(jn)Am Mittwochabend wurden in der Hartingstraße zwei Einbrecher von einer Bewohnerin überrascht. Um 22:50 Uhr entdeckte die Geschädigte das Duo auf dem Balkon ihrer Erdgeschosswohnung. Die mit einem Brecheisen ausgestatteten Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Es entstand kein Schaden. Beide Männer sollen 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dünn und schwarzhaarig gewesen sein. Einer habe eine dunkle Hose sowie eine blaue Jacke, der Zweite eine schwarze Jacke und eine beige Hose getragen.

Hinweise bitte an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

4. Umhängetasche bei Einbruch gestohlen, Wiesbaden, Erbenheim, Lilienthalstraße, Donnerstag, 21.12.2023, 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(jn)In einer Erbenheimer Erdgeschosswohnung haben Einbrecher am Donnerstagnachmittag Beute gemacht. Zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr betraten die Täter das in der Lilienthalstraße gelegene Mehrfamilienhaus und öffneten anschließend eine Wohnungstür. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, bevor sie mit einer grauen Umhängetasche samt Bargeld und wichtiger Dokumente flüchteten.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 von der Kriminalpolizei in Wiesbaden erbeten.

5. Einbruch in Kellerabteile,

Wiesbaden, Aukammallee, Mittwoch, 20.12.2023, 08:30 Uhr bis Donnerstag, 21.12.2023, 22:00 Uhr

(lt) Von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Wiesbaden in der Aukammallee zu Einbrüchen in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zu den Kellerräumen und öffneten gewaltsam sieben Kellerabteile. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet.

Hinweise zur Tat nimmt das 4.Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Diebstahl von Fahrrädern,

Wiesbaden, Maria-Sibylla-Merian-Straße, Wiesbaden-Dotzheim, Borkumer Straße, Montag, 18.12.2023, 07:40 Uhr bis Donnerstag, 21.12.2023, 07:40 Uhr

(lt) Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag stahlen Diebe in Wiesbaden insgesamt drei Fahrräder. Bei einem Diebstahl in der Maria-Sybilla-Merian-Straße wurde ein mit einem Schloss gesichertes Fahrrad der Marke "Cannondale" aus einer Tiefgarage entwendet. Die zweite Tat ereignete sich im gleichen Zeitraum in der Borkumer Straße in Wiesbaden-Dotzheim. Dort entwendeten sie auf unbekannte Weise zwei aneinander gekettete Fahrräder. Der Gesamtwert aller erlangten Fahrräder beträgt circa 5.700EUR.

Hinweise zur Tat nimmt das 3.Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen

