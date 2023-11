Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haltestelle durch Steinwurf beschädigt

Jena (ots)

In der Nacht zu Dienstag beobachtete ein Zeuge, wie vier Männer eine Bahnhaltestelle im Bereich der Göschwitzer Straße demolierten. Dabei warfen sie augenscheinlich Steine in die Glasscheiben der Haltestellen. Anschließend begaben sie sich in eine Straßenbahn und fuhren in Richtung Burgaupark. An dortiger Haltestelle konnte die Polizei die vier Männer stellen und einer Kontrolle unterziehen. Die Männer gaben hierbei an, die Haltestelle wäre bereits beschädigt gewesen, als sie dort eintrafen. Gegen die vier Täter wird nun ermittelt.

