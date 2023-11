LPI-J: Fahrrad und Kamera entwendet

Jena (ots) - Am Montagvormittag meldete ein 65-jähriger Fahrzeugführer der Polizei, dass er beim Ausparken in der Boegeholdstraße gegen zwei Fahrzeuge gestoßen ist. So wollte er seinen Pkw gerade aus der Parklücke rangieren, als er mit einem Mazda und Renault kollidierte, die beide gegenüber parkten. In welcher Höhe ein Sachschaden entstand, ist derzeit nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

