Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beifahrer rastet aus

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein Audi den Gewerbepark in der Schwanseestraße und hielt sich offensichtlich nicht an die dortige Geschwindigkeitsbegrenzung. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Fahrer darauf hinwies, stieg der Beifahrer aus, griff den 63jährigen Bediensteten an und trat ihn gegen den Oberkörper. Der Fahrer hatte noch versucht, seinen Mitfahrer aufzuhalten, aber vergebens. Nach der Tat verschwand der Audi in unbekannte Richtung. Das Kennzeichen zu dem Audi konnte benannt werden, die Ermittlungen laufen.

