Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien in Jena-Ost

Jena (ots)

Montag wurden mehrere frisch angebrachte Graffiti in Jena-Ost gemeldet. Sowohl in der Magnus-Poser-Straße als auch in der Dammstraße, an eiern dortigen Schule, brachten Unbekannte mehrere Schriftzüge in roter Farbe auf. Diese weisen allesamt einen politischen Bezug auf. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

