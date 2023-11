Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw überschlagen

Weimar (ots)

Am Montagmittag befuhr ein 83jähriger mit seinem Mercedes die B7, aus Richtung Erfurt kommend, in Richtung Weimar. Kurz vor dem Kreisverkehr Schöndorf kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich, als er mit einem Versorgungsschacht kollidierte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B7 war zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell