LPI-J: Wasserkocher sorgt für Rauch

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Camburg: Die Polizei stellte am frühen Sonntagnachmittag einen 36-Jährigen mit einem E-Scooter fest, der ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Als der Mann in der Brückenstraße angehalten werden sollte, flüchtete dieser in seine Wohnung. Dort versuchte er sich über den Balkon zu entfernen, wobei er den Beamten jedoch geradezu in die Arme lief. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

mehr