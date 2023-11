POL-HH: 231109-1. Sexualdelikt in Hamburg-Heimfeld - Zeugen gesucht

Hamburg (ots) - Tatzeit: 08.11.2023, 18:12 Uhr Tatort: Hamburg-Bergedorf, In der Hörn Ein 80-jähriger Senior ertappte gestern, am frühen Abend, zwei Einbrecher in seinem Haus in Hamburg-Bergedorf auf frischer Tat, welche daraufhin flüchteten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verschafften sich zwei Täter ...

mehr