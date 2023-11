LPI-J: Dieseldiebstahl aus Lkw-Tank

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Silbitz: Wie der Polizei Sonntagabend mitgeteilt wurde, gelangten drei unbekannte Täter am Samstagabend über einen Zaun auf das Gelände einer Gießereifirma. Hier versuchten sie, sich Zugang zu einer Halle zu verschaffen. Dabei erwischte sie jedoch der Sicherheitsdienst, woraufhin die Täter die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. An der Halle entstand ein Sachschaden. Rückfragen ...

mehr