Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebe machen mit "Handwerkertrick" Beute +++ E-Bikes aus Tiefgarage entwendet +++ Einbruch in Wohnung +++

Wiesbaden (ots)

1. Diebe machen mit "Handwerkertrick" Beute, Wiesbaden-Biebrich, Goethestraße, Mittwoch, 03.01.2024, 11:55 Uhr bis 12:45 Uhr

(he) Gestern wurde eine 91-jährige Biebricherin aus der Goethestraße Opfer gemeiner Trickdiebe. Diese entwendeten aus der Wohnung der Seniorin Schmuckstücke und mehrere Tausend Euro Bargeld. Gegen 12:00 Uhr klingelte ein Täter bei der Geschädigten und gab sich als Handwerker der Hausverwaltung aus. Die Bewohnerin ließ den Mann in die Wohnung, wurde von diesem in ihre Küche gelockt und dort in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen betrat, wie bei dieser Masche üblich, eine zweite Person die Wohnung und durchsuchte diese nach möglichem Diebesgut. Mit ihrer Beute gelang dann beiden Straftätern die Flucht. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 180 cm groß, normale Statur, 40-50 Jahre alt, dunkle kurze Haare, "südländisches Erscheinungsbild", sprach akzentfreies Deutsch, dunkle Basecap, dunkle Jacke, dunkle Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. E-Bikes aus Tiefgarage entwendet,

Wiesbaden, Platter Straße, Dienstag, 02.01.2024, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(he) Am Dienstagabend kam es in der Platter Straße in Wiesbaden zu einem Einbruch in einen in einer Tiefgarage gelegenen Fahrradabstellraum, bei dem zwei E-Bikes entwendet wurden. Auf bis dato unbekannte Art und Weise gelangten die oder der Täter zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr in die Tiefgarage und öffneten dort gewaltsam den Abstellraum. Anschließend gelang ihnen unerkannt in unbekannte Richtung die Flucht. Die Typenangaben der E-Bikes sind bis dato noch nicht bekannt. Durch das gewaltsame Öffnen des Abstellraumes entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise zu dem Einbruch.

3. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Herderstraße, Mittwoch, 03.01.2024, 08:05 Uhr bis 13:45 Uhr

(he)Gestern kam es in Wiesbaden in der Herderstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung, bei dem ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Zwischen 08:00 Uhr und 13:45 Uhr drangen die oder der Täter durch das gewaltsame Öffnen der Hauseingangstür in das betroffene Mehrfamilienhaus ein und begaben sich an eine Wohnungstür in den oberen Stockwerken. Diese wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet und anschließend die Wohnung durchsucht. Mit Schmuck und einer Sonnenbrille flüchteten die oder der Täter in unbekannte Richtung. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell