Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Person mit Schreckschusspistole verursacht Polizeieinsatz +++ Mehrere Einbrüche +++ Baustellencontainer aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Person mit Schreckschusspistole verursacht Polizeieinsatz, Wiesbaden-Biebrich, Imaginastraße, 02.01.2024, 20.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend sorgte eine Person mit einer Schreckschusswaffe in Biebrich für einen größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 20.30 Uhr gemeldet, dass im Bereich der Imaginastraße ein junger Mann eine Schusswaffe in der Hand halten würde und hiermit einen Schuss abgegeben hätte. Bereits zuvor sei es schon zu Knallgeräuschen gekommen. Aufgrund des Sachverhaltes wurden unmittelbar zahlreiche Polizeistreifen entsandt. Die beschriebene Person konnte jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Bei der Absuche der Umgebung wurden Schreckschusspatronenhülsen aufgefunden und sichergestellt. Der Unbekannte wurde als etwa 18-20 Jahre alt, ca. 1,75-1,80 Meter groß und mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Er habe er einen dunklen Parka mit hellem Fellbesatz an der Kapuze getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mehrere Einbrüche,

Wiesbaden, festgestellt: 02.01.2024,

(pl)Im Verlauf des Dienstags wurden in Wiesbaden vier Wohnungseinbrüche und ein Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt. In der Wendelsteinstraße drangen Täter zwischen Mittwochmorgen und Dienstagabend durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus ein und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Zwischen Freitagmorgen und Dienstagvormittag hebelten Unbekannte in der Rosselstraße die Balkontür einer Wohnung auf und entwendeten einen aufgefundenen Goldring sowie Bargeld. Durch ein aufgebrochenes Fenster verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag Zutritt zu einer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße und erbeuteten diverse Schmuckstücke. Im selben Zeitraum wurde auch eine Wohnung in der Seybertstraße von Einbrechern heimgesucht, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Bei einem Wohnungseinbruch im Verlauf des Dienstags im Zietenring ließen die Täter Schmuck mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Baustellencontainer aufgebrochen,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 22.12.2023, 16.00 Uhr 02.01.2023, 11.00 Uhr,

(pl)In der Peter-Sander-Straße in Mainz-Kastel wurde zwischen Freitag, dem 22.12.2023 und Dienstag, dem 02.01.2024 eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Die Täter brachen mehrere Container auf der Baustelle auf und entwendeten hieraus diverse Baumaschinen sowie Kupferkabel. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell