Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Gestern Abend kam es in Kehl zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zunächst sollte ein 22-jähriger französischer Staatsangehöriger, nach der Einreise aus Frankreich, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Er verhielt sich den Beamten der Bundespolizei gegenüber aggressiv und unkooperativ, zudem versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Er konnte nach kurzer Flucht gestoppt werden. Hierbei leistete er Widerstand, indem er sich gegen die Maßnahmen zur Wehr setzte, in Richtung der Beamten schlug und versuchte diese zu treten. Mit der Untersützung einer zweiten Streife gelang es den Mann zum Bundespolizeirevier in Kehl zu verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

