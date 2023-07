POL Schwaben Nord: Graffiti - Tatverdächtiger ermittelt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Freitagmorgen (21.07.2023) in der Zeit von 04.10 Uhr bis 04.20 Uhr zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Rosenaustraße an. Der Pkw brannte komplett aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Marion Liebhardt Telefon: 0821 ...

