POL Schwaben Nord: Alkoholisiert und ohne Führerschein

Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (19.07.2023), 13.00 Uhr bis Donnerstag (20.07.2023), 11.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße. Eine 34-Jährige parkte ihren grauen Mazda unbeschädigt in der Blücherstraße. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Unfallschaden fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ...

