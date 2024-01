Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung in der Reichsapfelstraße +++ Trickdiebstahl in Geschäft +++ Einbrüche im Verlauf des Sonntags +++ Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung in der Reichsapfelstraße, Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, 13.01.2024, 02.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag kam es in der Reichsapfelstraße in Schierstein zu einer handfesten Auseinandersetzung. Mehrere Personen, darunter zwei 24 und 19 Jahre alte Männer, waren gegen 02.30 Uhr vor einem Lokal aneinandergeraten, was in Körperverletzungen mündete. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung und zu den weiteren Beteiligten aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

2. Trickdiebstahl in Geschäft,

Wiesbaden, Neugasse, 12.01.2024, 10.50 Uhr,

(pl)In einem Geschäft in der Neugasse war am Freitagvormittag ein diebisches Pärchen zugange. Die beiden Trickdiebe, ein Mann und eine Frau, betraten gegen 10.50 Uhr den Verkaufsraum und täuschten Kaufinteresse vor. Sie ließen sich mehrere Verkaufsstücke zeigen und entwendeten währenddessen zwei Wertgegenstände. Die Trickdiebin soll 25-30 Jahre alt sowie ca. 1,55-1,60 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur, eine helle Hautfarbe, dunkle Augenbrauen sowie lange glatte Haare gehabt haben. Sie habe schlechtes Französisch gesprochen und eine schwarze Winterjacke mit schwarzen Fellbesatz an der Kapuze, eine dunkle Hose, eine blaue Wollmütze mit einer weißen Bommel sowie eine schwarze Handtasche mit kurzen Bügeln getragen. Ihr Komplize wurde als 30-40 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 Meter groß, kräftig, mit einer hellen Hautfarbe und kurzen Haaren beschrieben. Er habe gebrochenes Englisch gesprochen und eine schwarze Winterjacke mit hellen Fellbesatz an der Kapuze, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Baseballmütze getragen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen

3. Einbrüche im Verlauf des Sonntags,

Wiesbaden, 14.01.2024,

(pl)Im Verlauf des Sonntags wurden in Wiesbaden ein Friseurgeschäft, ein Juwelier und eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Gegen 05.25 Uhr nahmen die Täter ein Friseurgeschäft in der Moritzstraße ins Visier und entwendeten Bargeld. In der Langgasse schlugen Unbekannte gegen 07.10 Uhr den Außenschaukasten eines Juweliers ein, entnahmen hieraus jedoch offensichtlich nichts. Beim Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Kapellenstraße wurden am Sonntag Schmuckstücke erbeutet. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Staubsaugerautomaten aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 14.01.2024, 03.10 Uhr bis 03.45 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände zweier Tankstellen in der Äppelallee waren in der Nacht zum Sonntag Automatenaufbrecher zugange. Die Täter hatten es zwischen 03.10 Uhr und 03.45 Uhr auf die Staubsaugerautomaten abgesehen, brachen diese auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

