Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 65582 Diez, Festnahme von drei Bettelbetrügern-Warnhinweis ***Zeugen gesucht***

Diez (ots)

Am Montag, 19.06.2023, 19:30 Uhr, wurden der Polizei Diez mehrere aggressiv bettelnde Männer vor dem Siemes Schuhcenter, REWE, Am Backsteinbrand in Diez gemeldet. Zunächst konnte ein 20-Jähriger mit einem Spendennachweis für körperlich beeinträchtigte Menschen festgestellt und festgenommen werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten zwei weitere Männer im Alter von 21 und 17 Jahren vorläufig festgenommen werden. Alle führten selbst erstellte Spendennachweise mit, die für einen Laien einen offiziellen Charakter darstellen könnten. Durch den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die vorläufige Festnahme bestätigt und die Vorführung der beiden älteren Beschuldigten beim Haftrichter angeordnet. Der 17-Jährige wird in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Das gesammelte Bargeld und der mitgeführte Pkw wurden sichergestellt. Zuvor waren die Betrüger bereits in Bendorf aufgefallen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Diez in Verbindung zu setzen.

