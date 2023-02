Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: TGV- Fahrt ohne Ticket endete mit Widerstand

Karlsruhe (ots)

Am späten Vormittag (18. Februar) stellte ein Zugbegleiter einen Reisenden ohne gültigen Fahrschein fest. Im weiteren Verlauf leistete er noch Widerstand gegen die eingesetzten Bundespolizisten.

Gegen 10 Uhr kontrollierte ein Bahnmitarbeiter einen 24-jährigen Mann aus Kamerun. Da dieser keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, sollte der Mann den TGV am Karlsruher Hauptbahnhof verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach und somit wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert.

Der Tatverdächtige leistete beim Herausbringen aus dem Zug erheblichen Widerstand. Nur mit großer Kraftanstrengung gelang es, dem Mann Handschließen anzulegen, so dass er anschließend auf die Dienststelle gebracht werden konnte. Der 24-Jährige erlitt durch seine Widerstandshandlungen leichte Abschürfungen an den Händen, die durch einen verständigten Polizeivertragsarzt in Augenschein genommen wurden. Eine weitere Behandlung lehnte er ab.

Die eingesetzten Bundespolizisten wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

