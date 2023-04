Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche in Gartenverein

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Vorwerksiedlung, 13.04.23, 19:45 Uhr bis 14.04.23, 12:00 Uhr

Unbekannter Täter bricht in elf Gartenlauben ein und entwendet Wertgegenstände

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in einem Gartenverein in der Vorwerksiedlung zu einer Vielzahl von Einbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte zunächst auf das Grundstück des Gartenvereins und betrat anschließend die einzelnen Parzellen. Er verschaffte sich Zutritt zu den Lauben, indem er gewaltsam Türen oder Fenster öffnete. Bei einer der angegangenen Parzellen blieb es nur bei Versuch des Einbruchs. Aus den weiteren zehn Lauben entwendete der Unbekannte diverse Elektronikartikel und Nahrungsmittel. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Polizei nahm die Tatorte auf, sicherte Spuren und fertigte mehrere Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell