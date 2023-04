Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.04.2023, gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven.

Eine Mitarbeiterin des Marktes bemerkte, wie die Diebstahlssicherung auslöste, als ein 16-jährige Kunde den Kassenbereich verlassen wollte. Ein weiterer Mitarbeiter des Marktes nahm die kurze Verfolgung auf und konnte den Dieb schlussendlich in ein Büro begleiten und die Polizei verständigen.

Hier stellte sich heraus, dass der Dieb noch Diebesgut aus weiteren Geschäften der Innenstadt bei sich trug. Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehrere Tabakwaren und neuwertige Kleidung im Gesamtwert von mehr als 100 EUR.

Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell