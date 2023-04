POL-WHV: Brandentfachung während der Unkrautvernichtung

Varel (ots) - Am Montag befuhr gegen 20:50 Uhr eine 53-Jährige aus Varel mit ihrem PKW die Bgm.-Osterloh-Straße. In Höhe eines Restaurants rannte unvermittelt ein Sechsjähriger auf die Fahrbahn. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung wurde der Junge von dem PKW erfasst. Er wurde zur zunächst ins Krankenhaus Varel verbracht und zur weiteren Beobachtung einer Kinderklinik zugeführt. Rückfragen bitte an: ...

mehr