Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Handyladen +++ Zurückgelassene Tasche im Visier von Autoaufbrechern +++ Linienbus beworfen +++ Fahrradfahrerin schwer verletzt +++ Polizei sichert Schulweg

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Handyladen,

Wiesbaden, Blücherstraße, 18.01.2024, 19.00 Uhr bis 19.01.2023, 03.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde ein Handyladen in der Blücherstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen zwischen 19.00 Uhr und 03.15 Uhr ein Loch in die Schaufensterscheibe des Geschäftes und entwendeten zwei ausgelegte Laptops. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden, Carl-Bosch-Straße, Festgestellt: 18.01.2024, 10.10 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag wurde auf dem Gelände eines Autohauses in der Carl-Bosch-Straße der Diebstahl eines Katalysators festgestellt. Die Diebe hatten es auf das Fahrzeugteil eines dort abgestellten Renault Master abgesehen und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Zurückgelassene Tasche im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, An der Ringkirche, 18.01.2024, 15.15 Uhr bis 18.10 Uhr,

(pl)Ein Mann musste am frühen Donnerstagabend in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher schlugen zwischen 17.15 Uhr und 18.10 Uhr die Seitenscheibe eines in der Straße "An der Ringkirche" abgestellten Pkw ein und ließen eine auf der Rücksitzbank abgelegte Sporttasche mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Linienbus beworfen - Türscheibe beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, 18.02.2024, 18.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend haben unbekannte Täter in der Erich-Ollenhauer-Straße die Türscheibe eines Linienbusses beworfen und beschädigt. Die mittlere Tür des anfahrenden Gelenkbusses wurde gegen 18.50 Uhr von einem Wurfmittel getroffen, woraufhin die Glasscheibe zerbrach. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Durch eine Businsassin wurden kurz vor dem Wurf in der Nähe drei Kinder oder Jugendliche wahrgenommen, von denen einer einen Schneeball in der Hand gehalten haben soll. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Gebäudefassade mit Graffiti beschmiert, Mainz-Kastel, Frankfurter Straße, 16.01.2024, 17.00 Uhr bis 17.01.2024, 10.35 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Frankfurter Straße eine Hauswand mit schwarzer Farbe besprüht. Der Schriftzug wurde ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich in der Nacht zum Mittwoch an der Fassade angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Fahrradfahrerin schwer verletzt,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 18.01.2023, 19.15 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in der Wiesbadener Straße wurde am Donnerstagabend eine 18-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Ein 25-jähriger Autofahrer war gegen 19.15 Uhr auf der Wiesbadener Straße in Richtung Amöneburg unterwegs, als es zur Kollision mit der in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrerin kam. Die 18-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

7. Polizei sichert Schulweg,

Wiesbaden, 15.01.2023 bis 19.01.2023,

(pl)In der ersten Woche nach den Winterferien hat der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei wieder ein besonderes Augenmerk auf die Schulwege gerichtet und im Bereich verschiedener Grundschulen Kontrollen durchgeführt. Insgesamt kontrollierten die Polizeikräfte innerhalb der vergangenen Woche 55 Fahrzeuge, wobei 25 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt wurden. Darüber hinaus wurden elf Handyverstöße sowie acht Durchfahrtsverbote geahndet und drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das negative Highlight war die Kontrolle eines Mercedes am Donnerstag in der Metzer Straße, gegen dessen Fahrer ein aktuelles Fahrverbot vorlag. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

