Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), MÜHLENSTRASSE/KURZE STRASSE, Samstag, der 11.11.2023, 18:25 Uhr. Ein 62 jähriger PKW Fahrer aus Leinefelde-Worbis fuhr die Kurze Straße in Richtung Lange Straße. Auf Höhe der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des, von rechts kommenden, PKW eines 19 jährigen aus Uslar. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

