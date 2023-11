Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Uslar (ots)

USLAR, (go), NEUSTÄDTER PLATZ, (NÄHE APOTHEKE) zwischen Samstag, dem 28.10.2023, 18:00 Uhr und Sonntag, dem 12.11.2023, 15:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter beschädigten, mittels Schrauben, den Reifen des PKW eines 21 jährigen aus Uslar. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

