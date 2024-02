Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss zur Nachtschicht

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 13.02.2024 um 21:30 Uhr wurde ein 46-Jähriger mit seinem Renault in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer aus Lambrecht befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur Nachtschicht. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb ein Vortest durchgeführt wurde. Dieser reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin und Opiate. Aufgrund dieser Tatsache wurde dem Lambrechter im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen Schlüssel an einen Bekannten übergeben wurde. Da der Renault-Fahrer bereits am 02.02.2024 wegen gleichgelagerte Sache in Erscheinung trat, kommt auf diesen nun erneut ein Ordnungswidrigkeiten-, sowie Strafverfahren zu. Ferner wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

