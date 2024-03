POL-CLP: Korrektur zu einer Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Brand Am Sonntag, 3. März 2024, um 16.10 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache das Carport und die dortige Sauna eines Wohnhauses in der Blumenstraße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel war mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Personen im Einsatz. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ...

