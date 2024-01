Polizei Mettmann

POL-ME: Betrug verhindert - Landrat bedankt sich bei gleich zwei aufmerksamen Bankmitarbeitern - Ratingen - 2401099

Mettmann (ots)

Immer wieder registriert die Polizei im Kreis Mettmann Betrugsversuche insbesondere zum Nachteil älterer Menschen. Hierbei arbeiten die professionell agierenden Betrüger mit zum Teil perfiden Maschen: In sogenannten Schockanrufen täuschen sie vor, dass nahestehenden Angehörigen eine sofortige Inhaftierung droht, die die Angerufenen nur gegen eine sofortige Kautionszahlung abwenden können. Die zum Teil betagten Opfer werden hierbei so stark unter Druck gesetzt, dass sie zumeist auf die Forderungen der Betrüger eingehen.

So geschah es auch im Januar dieses Jahres in Ratingen: Am 3. Januar 2024 gaukelte ein Anrufer einer 74-Jährigen vor, dass ihr Bruder einen Verkehrsunfall verursacht habe und sie nur gegen die Zahlung mehrerer zehntausend Euro eine sofortige Inhaftierung vermeiden könne. Glücklicherweise wurde eine 51 Jahre alte Bankangestellte stutzig, als die Seniorin das Bargeld bei ihrer Hausbank abheben wollte. Da der Angestellten die Seniorin persönlich bekannt war und ihr die Geldabhebung unplausibel erschien, verhinderte sie durch gezielte Fragen den Vermögensschaden (siehe auch unsere Pressemitteilung vom 5. Januar 2024 unter folgendem Link: POL-ME: Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Trickbetrug - Ratingen - 2401024 | Presseportal [presseportal.de]).

Nur wenige Tage später, am 18. Januar 2024, erschien ein 94-Jähriger in der Filiale seiner Hausbank an der Düsseldorfer Straße: Er hatte die gutgläubige Absicht, einen mittleren fünfstelligen Betrag für eine vermeintliche Bekannte abzuheben, die sich in einer finanziellen Notlage befinden sollte. Auch hier reagierte glücklicherweise ein Angestellter der Bank richtig: Trotz des resoluten Auftretens des Seniors blieb der 51-Jährige kritisch. Nach Rücksprache mit einem nahen Angehörigen konnte schlussendlich der Betrug aufgedeckt und der hohe finanzielle Schaden für den 94-Jährigen verhindert werden (siehe auch unsere Pressemitteilung vom 19. Januar 2024 unter folgendem Link: POL-ME: Erneut verhindert aufmerksamer Bankmitarbeiter Betrugsversuch - Ratingen - 2401073 | Presseportal [presseportal.de]).

Am heutigen Donnerstag, 25. Januar 2024, bedankte sich Landrat Thomas Hendele in seiner Funktion als Leiter der Kreispolizeibehörde Mettmann gemeinsam mit dem Vorstandsvositzenden der Sparkasse Ratingen, Udo Zimmermann, persönlich bei der Bankangestellten Frau Cuena Pazos sowie bei dem Angestellten Herrn Spielmann für ihr couragiertes Einschreiten. "Obwohl wir seit Jahren gemeinsam mit unserem Kommissariat Opferschutz / Kriminalprävention, unseren Bündnispartnern wie zum Beispiel dem Aktionsbündnis Seniorensicherheit und im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit aktiv regelmäßig vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen warnen, schaffen es Betrüger leider immer wieder, Opfer zu finden. Dass Sie durch ihr professionelles Handeln gleich zwei Betrugsversuche erfolgreich abwenden konnten, freut mich deshalb umso mehr und dafür bedanke ich mich im Namen der Kreispolizeibehörde Mettmann ausdrücklich", so Landrat Thomas Hendele in seiner Dankesrede. Als zusätzliches Dankeschön überreichte er Frau Cuena Pazos sowie Herrn Spielmann jeweils einen Restaurantgutschein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell