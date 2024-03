Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Auseinandersetzung

Am Sonntag, 3. März 2024, gegen 20.45 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände in der Otto-Hahn-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Diese waren bereits zuvor in Streit geraten und wollten dort diese Streitigkeiten schlichten. Allerdings gerieten die beiden Parteien aneinander und es kam zu wechselseitigen Körperverletzungshandlungen. Dabei sollen die Tatverdächtigen unter anderem Holzlatten sowie ein Pfefferspray eingesetzt haben. Bei der Auseinandersetzung, an der nach bisherigen Erkenntnissen sieben Personen aus Cappeln und Großenkneten beteiligt waren, wurden zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und zum Ablauf dauern weiter an.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Am Samstag, 2. März 2024, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das vordere ukrainische Kennzeichen, welches an einem roten Nissan Qshqai angebracht war. Auch das hintere Kennzeichen wurde versucht, zu entfernen. Dies gelang jedoch nicht. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf einem Parkplatz eines Discounter-/Sonderpostenmarktes in der Emsteker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

