Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht sowie Sachbeschädigung an Pkw

Bad König (ots)

In der Zeit von Samstag (16.12.) 20:20 Uhr bis Sonntag (17.12.) 14:30 Uhr parkte ein 61-jähriger Odenwälder seinen Pkw im Bereich der Hochhäuser Am Weinertsberg in Bad König. Als der Eigentümer an seinen Pkw zurückkehrte, musste dieser Beschädigungen entlang der rechten Fahrzeugseite feststellen, welche auf eine Verkehrsunfallflucht zurückzuführen sind. Weiterhin befand sich eine Beschädigung am linken vorderen Stoßfänger, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand durch einen Stein herbeigeführt worden sein könnte. Der Verursacher entfernte sich vom Tatort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf 8.000 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

