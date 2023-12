POL-GG: Unfallflucht

Gernsheim (ots) - Am 23.12.2023 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:24 Uhr wurde auf dem Lidl-Parkplatz in der Bensheimer Straße ein dort abgestellter weißer Hyundai i20, vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug, am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallfahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer ...

