POL-OG: Lahr - Unfall unter Alkoholeinfluss

Offenburg (ots) - Zu einem Unfall kam es am heutigen Mittwoch gegen 14:20 Uhr auf der B3, kurz vor der Einmündung der B 36. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines VW Tiguan dem Golf einer Autofahrerin aufgefahren, wodurch deren Pkw wiederum auf einen vor ihr befindlichen Lkw aufgeschoben wurde. Durch den Unfall geriet der VW Golf in Vollbrand. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ...

