Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Fahrradunfall: 75-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein 75-jähriger Radfahrer aus Bochum bei einem Alleinunfall am Donnerstag, 5. Oktober. Er hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren.

Gegen 11.45 Uhr war der Radfahrer auf der Bövinghauser Straße in Bochum in Richtung des Feldwegs zum Gerther Mühlenbach unterwegs. Dem aktuellen Stand nach verlor er in einer Linkskurve in Höhe der Hausnummer 41 die Kontrolle und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.

Zeugen verständigten den Notruf, der Bochumer kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

