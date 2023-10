Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochumer Handygeschäft - Polizei fahndet nach mehreren jugendlichen Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Fünf bislang unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen, 5. Oktober, in ein Handygeschäft in der Bochumer Innenstadt eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Laden an der Kortumstraße 67. Gemeinsam betraten sie den Verkaufsraum und entwendeten mehrere Mobiltelefone. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

So werden die Täter beschrieben:

1. Person: männlich, 18 bis 25 Jahre alt, schlank, kurze dunkelbraune Haare, Schnurrbart, Jeanshose mit Löchern am Knie, weiße Sweatjacke, schwarze Sneaker

2. Person: männlich, 18 bis 25 Jahre alt, schlank, hellbraune kurze Haare, braun karierter Jogginganzug, weiße Sneaker

3. Person: männlich, 18 bis 25 Jahre alt, stämmig, kurze schwarze Haare, weiße Jacke, kurze graue Hose, schwarze Sneaker, weiße Mund-Nasen-Bedeckung

4. Person: männlich, 18 bis 25 Jahre alt, schwarze Kapuzenjacke, dunkle Kappe, weiße Mund-Nasen-Bedeckung, graue Jogginghose, weiße Sneaker

5. Person: männlich, 18 bis 25 Jahre alt, schwarze Jacke, kurze Hose, weiße Sneaker

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

