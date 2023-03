BPOLD-B: Sprayer bei Überwachungsflug entdeckt

Berlin-Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Samstagabend einen Mann fest, nachdem sich dieser in einem Zug teilweise entkleidete und sexuell stimulierte. Gegen 21:45 Uhr entblößte der 24-Jährige in einem ICE zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und dem Bahnhof Spandau sein Geschlechtsteil vor zwei Frauen und nahm dann sexuelle Handlungen an sich vor. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den ...

