Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Polizisten: Betrüger bringen Wittener Seniorin um ihr Erspartes

Witten (ots)

Die Kripo ermittelt gegen Betrüger, die eine Seniorin aus Witten am Mittwoch, 4. Oktober, um ihr Erspartes gebracht haben. Aus Angst um ihre Tochter übergab die betagte Wittenerin falschen Polizisten eine hohe Bargeldsumme.

Gegen 16 Uhr meldete sich eine Frau telefonisch bei der 84-Jährigen und gab sich als ihre Tochter aus. Kurz darauf übernahm ein Mann das Gespräch und erzählte, die Tochter habe einen schlimmen Unfall verursacht und könne nur gegen Kaution wieder freikommen.

Gegen 17.30 Uhr erschien dann ein Mann am Haus der Seniorin, die in der Nähe der Hüllenbergschule in Witten-Rüdinghausen wohnt. Die Wittenerin übergab dem Betrüger das Geld, woraufhin dieser wortlos verschwand. So wird der Täter beschrieben: männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, kurze, schwarze Haare, Bart, lt. Zeugenbeschreibung "südländisches Aussehen".

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell