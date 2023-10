POL-BO: Jetzt noch schnell bei der Polizei NRW bewerben - Die Bewerbungsfrist endet!

Bochum (ots) - Fünf bislang unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen, 5. Oktober, in ein Handygeschäft in der Bochumer Innenstadt eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Laden an der Kortumstraße 67. Gemeinsam ...

