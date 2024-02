Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest und zieht 7.500 Euro Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Montagnachmittag (19.02.2024) einen 48-jährigen Deutschen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Doha/Katar vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Wiesbaden eine Woche zuvor einen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gegen den bereits im Februar 2021 rechtskräftig Verurteilten erlassen hatte. Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 250 Tagen konnte der Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 7.500 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Heimreise fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell