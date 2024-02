Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tricks der Taschendiebe - Bundespolizei klärt gemeinsam mit der Deutschen Bahn und der Bogestra auf

Gelsenkirchen (ots)

Das hohe Reiseaufkommen im öffentlichen Nahverkehr, sowie Menschenansammlungen in den Einkaufspassagen der Städte, als auch volle Bahnsteige und überfüllte Züge, stellen das ideale Beschäftigungsfeld für Taschendiebe dar. Durch ständiges Drängeln, Schubsen und Schieben, aber auch durch unaufmerksames Verhalten, haben die Diebe vielfach die Gelegenheit ihre Opfer unbemerkt zu bestehlen.

Die Bundespolizeiinspektion Dortmund wird auch in diesem Jahr, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn und der Bogestra, im Gelsenkirchener Hauptbahnhof, am 22. Februar, in dem Zeitraum zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, eine Präventionsveranstaltung durchführen.

Die uniformierten Beamten, sowie die Vertreter der verschiedenen Verkehrsunternehmen werden Reisende über die Tricks der Taschendiebe informieren, um zu verhindern, dass auch Sie Geschädigte/r eines Taschendiebstahls werden.

"Das Motto der Bundespolizei lautet auch in diesem Jahr: "Mit Tipps gegen die Tricks der Diebe" - achten Sie besonders im Gedränge auf Taschendiebe - tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten, Papiere sowie Haus- und Wohnungsschlüssel in verschlossenen Innentaschen unter der Oberbekleidung - nehmen sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen - benutzen Sie Brustbeutel, Gürteltasche oder eine am Gürtel angebrachte Geldbörse - behalten Sie ihre Taschen und Gepäckstücke stets im Auge - achten Sie, besonders beim Einsteigen in Straßenbahn, Bus und Zug auf die Umhängetasche und drehen Sie die Verschlussseite verdeckt zum Körper - zeigen Sie in der Öffentlichkeit nie die Menge des mitgeführten Geldes - informieren Sie bei einem Diebstahl in jedem Fall die Bundespolizei am Bahnhof oder die Landespolizei in Ihrer Nähe."

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell