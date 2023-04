Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Apotheken- Zeugensuche

Eisenach (ots)

In der Nacht vom 07. April auf den 08. April kam es zu mehreren Einbrüchen in Apotheken im Stadtgebiet von Eisenach (2x Bahnhofstraße, Georgenstraße, Frauenberg) sowie in Wutha-Farnroda. Der oder die Täter gelangten jeweils gewaltsam in die Verkaufsräume und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. In Amt Creuzburg ereignete sich in der Nacht zu heute, gegen 02.00 Uhr, ein ähnlich gelagerter Sachverhalt. Hier wurde versucht in die Apotheke in der Eisenacher Straße einzudringen, was allerdings misslang. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, beispielsweise Personen- oder Fahrzeugbewegungen, im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0090869/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

