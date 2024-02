Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

Am 18.02.2024 gegen 15:15 Uhr wurde am Airport Weeze bei der Ausreisekontrolle nach Tanger / Marokko bei einem 35-jährigen Deutschen festgestellt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Essen mit einem Vollstreckungshaftbefehl sucht. Gegen die Person lag ein Strafbefehl des Amtsgerichts Essen- Steele aus dem Jahr 2022 wegen Erschleichen von Leistungen vor. Hiernach wurde der Mann zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Der Verurteilte wurde verhaftet und zu den Diensträumen der Bundespolizei in Weeze gebracht. Durch Zahlung der Restgeldstrafe plus Kosten in einer Gesamthöhe von 431 Euro konnte er die 35-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise nach Marokko fortsetzen.

