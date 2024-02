Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof in Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Bereits am Samstag, 17. Februar 2024 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 19 von Arnheim nach Oberhausen. Um 21:22 Uhr wurden auch die Personalien eines 29-jährigen Deutschen in den polizeilichen Fahndungssystemen abgeglichen. Hierbei wurde eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach zur Strafvollstreckung aufgrund einer Verurteilung wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in vier Fällen bekannt. Der Mann ist 2020 vom Amtsgericht Erkelenz zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt worden. Der Verurteilte wurde noch am Bahnhof in Emmerich verhaftet und zur Bundespolizei nach Kleve gebracht. Auf der Dienststelle der Bundespolizei konnte er die erforderliche Restgeldstrafe von 805 Euro inklusive Kosten bezahlen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe von neun Tagen abwenden. Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann weiterreisen.

