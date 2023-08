Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Werkzeug in Rostock gestohlen

Rostock (ots)

Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte von einer Baustelle in der Innenstadt und aus einer Firma in der KTV gestohlen.

Bereits am vergangenen Freitag bemerkten Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn den Diebstahl und informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Diebe zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und entwendeten daraus Werkzeuge.

Am Samstag, dem 05.08.2023 gegen 08:45 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Einbruch gemeldet. Unbekannte Täter drangen in die Räumlichkeiten einer Firma in der KTV ein und entwendeten auch hier Werkzeug. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

