Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230514 - 0564 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub in der Moselstraße

Frankfurt (ots)

(fue) Der 29-jährige Geschädigte befand sich am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 07.25 Uhr, in Damenbegleitung in einem Lokal in der Moselstraße. Bereits hier sei es zu einem Streit mit anderen Gästen gekommen.

Als der 29-Jährige dann das Lokal verließ, sei er von etwa 10 Personen angegriffen worden, die auf ihn einschlugen und traten, bis er zu Boden ging. Dabei sei er von einem der Täter mit einer "Nagelfeile" oder ähnlichen angegriffen worden, was einen langen Riss in der Oberbekleidung und eine oberflächliche Wunde zur Folge hatte.

Außerdem erlitt der 29-Jährige noch Prellungen im Gesicht. Die Täter entwendeten noch zwei Smartphones und flüchteten.

Drei der Tatverdächtigen konnten auf Grund der guten Beschreibung durch Zeugen noch in Tatortnähe festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um Männer im Alter von 26, 30 und 54 Jahren.

Das Raubgut konnte nicht bei ihnen aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell