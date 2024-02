BPOL NRW: Nach Fahrgelddelikt - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Aachen (ots) - In den letzten 3 Tagen konnte die Bundespolizei Aachen gleich 3 offene Haftbefehle vollstrecken. Am Samstag wurde gegen 04:00 Uhr morgens eine 84-jährige Belgierin liegend in der Vorhalle des Hauptbahnhofs Aachen angetroffen. Eine Kontrolle, ob es sich um einen evtl. medizinischen Notfall handelt, brachte bei der fahndungsmäßigen Datenüberprüfung ...

mehr