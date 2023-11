Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vierzehn Weitere PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Neben den bereits in der Nacht zum Donnerstag bekannt gewordenen PKW-Aufbrüchen in den Parkhäusern der Innenstadt, wurden im Laufe des Vormittags 14 weitere Taten im Ortsteil Mainz-Bretzenheim bekannt. Auch hier wurde jeweils die Seitenscheibe an einer der Fronttüren eingeschlagen und teilweise die Fahrzeuge durchwühlt. Es könnte sich folglich um mobile Täter gehandelt haben, die zuvor in der Innenstadt ihr Unwesen trieben. Da nicht alle Fahrzeughalter vor Ort waren, können zum Stehlgut derzeit keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Zeugen, die eventuell auch in den frühen Morgenstunden in Bretzenheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131/ 65-3633, zu melden.

