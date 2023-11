Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - mehrere Ladendiebstähle in Mainz

Mainz (ots)

Auch wenn wir selten darüber berichten, kommt es dennoch täglich im Stadtgebiet Mainz zu Ladendiebstählen. Am gestrigen Dienstag sind folgende Delikte bekanntgeworden.

Eine 15-Jährige hat gegen 18.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Mainzer Innenstadt an mehreren Kleidungsstücken die Etiketten entfernt, in eine Tüte gesteckt und wollte das Geschäft verlassen. Dies wurde durch einen Detektiv verhindert. Die entwendeten Kleidungsstücke hatten einen Wert von fast 600,- EUR. Bei ihr wurde noch eine Halskette, welche möglicherweise auch gestohlen ist und daher sichergestellt wurde.

Ein 42-Jähriger entwendete gegen 17 Uhr in einer großen Parfümerieabteilung in einem Mainzer Warenhaus zwei Parfüms. Zuvor entfernte er die Sicherungsetiketten: Er verließ über den Mitarbeiterausgang das Warenhaus und wurde dort von einem Detektiven angesprochen.

Eine 17-Jährige entwendete gegen 13 Uhr in einem Kleidungsdiscounter in der Mainzer Innenstadt ebenfalls mehrere Kleidungsstücke. Auch sie entfernte zuvor die Etiketten und steckte diese in ihren Rucksack. Die Kleidung wurde dem Geschäft wieder übergeben. Neben der Kleidung konnten bei ihr mehrere Tabakerzeugnisse aufgefunden werden, die möglicherweise auch aus Diebstählen stammen. Diese wurden sichergestellt.

Eine 21-Jährige entwendete bereits gegen 11 Uhr einen Schal, eine Mütze und einen Pullover im gleichen Bekleidungsgeschäft. Sie wurde beim Verlassen des Geschäftes von einem Detektiv angesprochen.

Zwei 19-jährige Brüder fallen ebenfalls am gestrigen Dienstag in einem Supermarkt in Budenheim auf, als sie sich verdächtig zwischen den Regalen verhielten. Dem Marktleiter kommen die beiden bekannt vor und erinnert sich an Vorfälle an zurückliegenden Tagen. Bei der Überprüfung der Videoaufzeichnungen stellt er fest, dass die beiden wechselweise Eis und Energiegetränke entwendet hatten. In allen Fällen werden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl gegen die Beschuldigten eingeleitet. Die Minderjährigen wurden an Erziehungsberechtigte überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell