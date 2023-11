POL-PPMZ: Falscher Arzt bietet Gesprächstermine über Facebook an

Ober-Olm (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurden mehrere geparkte Autos in der Nikolaus-Becker-Straße in Ober-Olm durch einen bislang unbekannten männlichen Täter angegangen und geöffnet. Durch den Täter wurden hierbei vereinzelt Gegenstände und Bargeld entwendet. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder gar Videoaufnahmen hat bzw. selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der ...

