POL-PPMZ: Lichttest 2023

Mainz (ots) - Bereits am Freitag, den 27. Oktober meldete sich eine 50-jährige Frau bei der Polizei auf dem Lerchenberg und gibt an, in der Eleonorenstraße in Mainz Gonsenheim verletzt worden zu sein. Nach ihrer Schilderung sei sie an diesem Freitag gegen 11 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen und auf zwei Männer an einem Transporter getroffen. Dort sei es zu einer ...

mehr